Wulli Wullschläger & Sonja Tonn

Kammerstein: Künstlerhaus KUNSTRAUM | "Eine geballte Ladung an Power & Gefühl"



Zwei Stimmen, eine Gitarre – Zwei Herzen im gleichen Rhythmus - Ihr Programmtitel beschreibt genau das, was die beiden ausmacht und was ganz deutlich zu spüren ist - eine wahnsinnige Kraft, unglaubliches Gefühl mit ungebremster Leidenschaft und einer gehörigen Portion Witz & Charme.

Ihr Programm ist immer eine Mischung aus eigenen Songs, aus ausgewählten Covern, aus Geschichten zum Lachen und zum Weinen. Es gibt kein vorgefertigtes Programm, nie eine 0815-Show, sondern immer „nur“ mindestens 100 % Wulli & Sonja und dem Anspruch, erst dann mit dem Spielen aufzuhören, wenn sie auch dem Letzten der Gäste ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.