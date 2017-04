Zu Ehren des Heiligen Georg: Kammerstein lädt zum Pferdetag ein

KAMMERSTEIN (pm/vs) - Am Sonntag, 30. April 2017, ist es wieder soweit: Die Gemeinde Kammerstein, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kammerstein und die Pferdefreunde Bechhofen laden zum traditionellen Georgi-Ritt in Kammerstein ein. Es treffen sich wieder zahlreiche Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden und vielen geschmückten Kutschen. Der Kammersteiner Georgi-Ritt zählt nach wie vor zu den größten Pferdetagen in Franken.

Treffpunkt am Festplatz

Veranstalter übernimmt keine Haftung

Der Georgi-Ritt hat inzwischen Tradition in Kammerstein. Vor 27 Jahren etablierten Pfarrer Karl-Heinz Keller und die Pferdefreunde Bechhofen den Kammersteiner Pferdetag. Bürgermeister Walter Schnell: "Der Ritt findet seither alljährlich zu Ehren des Heiligen Georg statt, der auch Namensgeber der Kammersteiner Kirche ist.“ Meist finden Pferdewallfahrten in katholisch geprägten Gemeinden statt. Der Kammersteiner Georgi-Ritt ist der einzige Pferdetag in Franken mit einer evangelischen Tradition.Um 13.30 Uhr versammeln sich die Reiter mit ihren Pferden und Kutschen auf dem Kammersteiner Festplatz. Dort erfolgt auch die Begrüßung durch Bürgermeister Walter Schnell. Vom Festplatz aus geht es gemeinsam zum Ritt durch die Kammersteiner Fluren. Der Weg führt vom Festplatz Richtung Katzenweiher, Poppenreuth und zurück nach Kammerstein. In Kammerstein geht es über den Birkenhang zum Dorfplatz. Nach dreimaligem Vorbeireiten an der Georgskirche und dem Exulantendenkmal versammeln sich die Pferdefreunde zur Reiteran-dacht und Segnung auf dem Festplatz. Die Ansprache hält Pfarrerin Daniela Merz. Der Posaunen-chor Kammerstein und der Reiterliche Jagdhorn-Bläser Korps Schwabach sorgen für musikalische Umrahmung.Der Kammersteiner Georgi-Ritt wird von der Gemeinde Kammerstein veranstaltet. Der Sportverein Kammerstein sorgt mit Bratwürsten, Kaffee und Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl. Die Pferdefreunde Bechhofen und Umgebung und die Evangelische Kirchengemeinde unterstützen den Pferdetag.Die Veranstalter bitten die Besucher dringend aufgrund möglicher Gefahren einen angemessenen Abstand zu den Pferden einzuhalten. Eine Haftung seitens des Veranstalters kann in keiner Form übernommen werden. Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits und den aktiven Teilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis. Daher ist jede Haftung für Zuschauer, Pferde und Reiter ausgeschlossen. Die Teilnehmer haften für Schäden, die sie an Dritten und deren Einrichtungen verursachen. Hunde sind an der Leine zu führen.