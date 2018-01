Bis 31. März wieder für den Jugendkulturpreis des Landkreises Roth bewerben

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Wenn Idealismus und überzeugende Begeisterung auf jugendliches Talent stößt, dann ist das eine schwer preisverdächtige Kombination: bis 31. März 2018 können sich junge Leute um den Jugendkulturpreis des Landkreises bewerben.

Positive Schlaglichter

Das Verfahren

Persönliche Präsentation

Kreativität, Eigeninitiative, Gemeinschaftssinn will dieser Preis würdigen. Nicht die beste Show, sondern die überzeugendsten Inhalte sind für die Jury unter Vorsitz von Landrat Herbert Eckstein entscheidend für die Wahl des beziehungsweise der Preisträger.Mit dieser Auszeichnung würdigt der Landkreis seit 1995 besondere Leistungen von Kindern und Jugendlichen aus den Bereichen Literatur, Musik, Brauchtums- und Denkmalpflege; ebenso wichtig ist der Jury aber auch ehrenamtliches und soziales Engagement. Und es zählen Eigeninitiative und Durchhaltevermögen, mit der die jungen Leute ihre Ideen umsetzen. Die Preisträger selbst profitieren nicht nur im ideellen Sinn vom Jugendkulturpreis. Dieser ist nämlich - dank der finanziellen Unterstützung durch die Sparkassenstiftung Roth-Schwabach - mit 500 Euro dotiert.Nominiert werden können sowohl Einzelpersonen als auch ganze Gruppen mit Wohnsitz im Landkreis Roth; allerdings sollten überwiegend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von bis zu 27 Jahren aktiv beteiligt sein.Bewerbungen (bitte in schriftlicher Form) können bis Samstag, 31. März beim Landratsamt Roth, Amt für Jugend und Familie, zu Händen Ilse Hoffinger, Weinbergweg 1, 91154 Roth eingereicht werden. Den Bewerbungen beziehungsweise Vorschlägen können schriftliche Arbeiten oder Demos beigelegt werden. Bei Bewerbungen von Gruppierungen sollte eine Mitgliederliste, aus der Anschrift und Geburtsdaten hervorgehen, beigefügt werden.Für weitere Fragen steht Ilse Hoffinger unter Telefon 09171/81-1241 oder per E-Mail (ilse.hoffinger@landratsamt-roth.de) gerne Rede und Antwort.Wie geht es weiter? In Runde I werden die Bewerber zu einem Vorgespräch ins Jugendamt eingeladen. Wer in die zweite – und damit entscheidende – Runde kommt, hat die Gelegenheit, sich im Ausschuss für Jugend und Familie vorzustellen und zu präsentieren.Dieses Gremium entscheidet dann gleich im Abschluss darüber, wer den Jugendkulturpreis 2018 des Landkreises mit nach Hause nehmen darf.Von der Schülerzeitung über Schülerbands und Musikkapellen bis hin zum Zauberer und zum filmenden Tierschutz-Aktivisten reichte bisher das Spektrum der Preisträger. Spannend also, wer sich in diesem Jahr um den Preis bewirbt, dessen Vielfalt die Wahl auch so interessant macht.