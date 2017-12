Herzlichen Glückwunsch: Fritz Schrödel feiert seinen 75sten Geburtstag

SCHWANSTETTEN - (pm/vs) - Ein „Großer Bahnhof“ wurde Fritz Schrödel anlässlich seines 75. Geburtstags zuteil. Zahlreiche Abordnungen aus dem Vereinsleben reihten sich in die Gratulantenschar ein. Auch Bürgermeister Robert Pfann ließ es sich nehmen, dem ehemaligen politischen „Urgestein“ für den Markt Schwanstetten die herzlichsten Glückwünsche zu überbringen.

„42 Jahre hat Fritz Schrödel als Marktgemeinderat für die Freien Wähler wie kein anderer die Entwicklung der Gemeinde bis zu seinem Ausscheiden in 2014 geprägt. Auch das Amt des 2. Bürgermeisters begleitete er ab 1990 für drei Amtsperioden mit großer Hingabe. In weiteren Gremien wie im Kreistag oder als Verbandsrat beim Abwasserzweckverband „Unteres Schwarzachtal“ hat Fritz Schrödel die Interessen von Schwanstetten vertreten“, so Robert Pfann.Als Meilensteine seiner kommunalpolitischen Vita gelten sicherlich die im Rahmen der Gebietsreform zu meisternde Zusammenlegung von Schwand und Leerstetten zur Großgemeinde Schwanstetten und die weitsichtigen Entscheidungen um das neue Ortszentrum wie Bau des Rathauses, der Mehrzweckhalle und des Bauhofs.„Doch nicht nur in der Gemeindepolitik sondern auch im Vereins- und Kirchenleben hat sich Fritz Schrödel in besonderer Weise ehrenamtlich engagiert. Sei es als Obmann beim Bayerischen Bauernverband, als Mitbegründer der Kartoffelschnapsbrennerei in Großschwarzenlohe, als aktiver Kommandant und Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwand, als Feldgeschworener und Obmann der Gemarkung Schwand, als langjähriges Mitglied des Kirchenvorstands der ev. Kirchen-gemeinde Schwand, als Gründungsmitglied des Schwander Carnevalsverein und immer noch aktiver Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Schwanstetten hat Fritz Schrödel Bleibendes in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus geschaffen“, erklärte Bürgermeister Pfann im Rahmen seiner Laudatio.Aufgrund seiner herausragenden Verdienste wurde Fritz Schrödel das Bundesverdienstkreuz und durch die Marktgemeinde Schwanstetten die Bürgermedaille in Gold verliehen.