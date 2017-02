Rohkostzubereitung (42140)

Haben Sie schon mal Kuchen, Suppen und Spaghetti ohne Kochen zubereitet? Zusammen werden wir köstliche, gesunde und enzymreiche Nahrung für unser Wohlbefinden zubereiten. Entdecken Sie die Welt der rohen Früchte, Gemüse und Nüsse. Zusammen mit verschiedenen Wildkräutern kreieren wir wunderbare und nährstoffreiche Köstlichkeiten. Keine Ermäßigung möglich! Vorteile von Rohkost Kurs am 28.4.2017 Kursnummer 46108Bitte mitbringen: Schreibzeug, Schürze, Getränk, leere Behälter für ResteKosten: 25,00 € Termin: Do. 29.06.2017, 18:30 - 21:30 UhrKursort: Hilpoltstein, Mittelschule, An der Richt 1, LehrkücheAn der Richt 1, 91161 HilpoltsteinAnmeldung: VHS-Roth Tel: 09174 / 4749-0Fax: 09174 / 4749-50info@vhs-roth.de