Schachspiel: Der Jugendstadtmeister von Roth heißt Luis Merkel

REGION (pm/vs) - Bei der 3. offenen Rother Jugendstadtmeisterschaft, die in Büchenbach ausgetragen wurde, schaffte Luis Merkel einen Durchmarsch und darf sich für ein Jahr Jugendstadtmeister im Schach nennen.

Zum Schackfreak werden

Der Jugendspieler Luis Merkel (U14) gewann überlegen die Rother Jugendstadtmeisterschaft, die unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralph Edelhäußer von der SG Büchenbach / Roth ausgetragen worden war. Bereits in der Setzliste wurde deutlich, dass an ihm kein Weg vorbei führen würde. Am Ende gewann er mit 7 aus 7 den Wanderpokal. Die 14 Teilnehmer zeigten im ansonsten ausgeglichenen Teilnehmerfeld spannende Partien.Erfreulich war der 2. Platz von Kim Burger, die mit 4,5 aus 7 einen halben Punkt Vorsprung auf die weiteren Plätze erarbeitete und damit U14-Siegerin wurde. Auf den Plätzen 3 bis 8 erreichten alle Spieler 4 Punkte, so dass die Wertung über die Platzierung entschied. Den 3. Platz erreichte der jüngste Teilnehmer im Feld, Christian Zimmer vom SC Heideck, und durfte sich über den U8-Pokal freuen. Die weiteren Plätze belegten: 4. Laurin Seitz, 5. Elias Kolar, 6. Eric Vasilache, 7. Maximilian Zimmer (damit Sieger U10) und 8. Adrian Ott. Erfreulich war der 9. Platz des vereinslosen Matteo Kumar aus Roth, der damit den U18-Pokal in Empfang nehmen durfte. Julian Wenzel blieb mit 3,5 Punkten (10. Platz) etwas hinter seinen Möglichkeiten. 11. wurde Jonas Besser, der es immerhin auf 3 Punkte brachte, vor Rafael Kummerer (2), Dominik Walter (1,5). Katharina Kellmann bekam als jüngstes Mädchen ebenfalls eine Urkunde. Die Siegerehrung wurde vom Stadtoberhaupt vorgenommen. Jeder Teilnehmer erhielt neben den Pokalen und Urkunden einen kleinen Sachpreis.Wer Lust hat, das königliche Spiel zu erlernen oder zu verbessern, kann sich beim Büchenbacher Weiherfest oder im Rahmen des Ferienprogramms (beides am 9. September 2017) sowie dem Rother Altstadtfest (10. September 2017) informieren. Nach den Sommerferien wird ein Schachgrundkurs für jedermann bei der SG Büchenbach/Roth in ihrem Vereinsheim angeboten. Nähere Infos erteilt Michael Ludwig unter Telefon 09171/1092.