195.000 Hektoliter! Pyraser Landbrauerei feiert Rekordjahr

PYRAS (pm/vs) – 2017 ist für die Pyraser Landbrauerei ein neues Rekordjahr gewesen, die Geldquelle für weitere Investitionen sprudelt und fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt werden: Beim traditionellen Informationsabend für die 85-köpfige Belegschaft standen auch die Signale für 2018 auf Grün.

Langjährige Treue - die Mitarbeiter bilden das Fundament

Brauereichefin Marlies Bernreuther und ihr Führungsteam mit Braumeister Helmut Sauerhammer, Marketingleiter Alexander Schwab und dem neu aus Distelhausen dazu gekommenen Verkaufsleiter Jürgen Charrois, nutzten die Gelegenheit für einen informativen Rückblick auf das vergangene Jahr. Mit 195.000 Hektoliter Ausstoß rückt die Marke von 200.000 in greifbare Nähe.Neben dem Dauerbrenner, der Pyraser Waldquelle, haben im Bierbereich die neu am Markt eingeführte innovative 0,33l Euroflasche und die 4er Packs für das erfreuliche Wachstum gesorgt. Über 2,5 Millionen Euro wurden im abgelaufenen Jahr in die Technik investiert. „Eine neue Flaschenwaschmaschine, ein Tunnelpasteur und ein neuer Bottle-Inspektor sichern unsere hohe Produktqualität, die für uns an oberster Stelle steht. Ein sehr schöner Nebeneffekt ist, dass wir durch die neuen Technologien weiter an der wertvollen Ressource Wasser sparen.“ so Helmut Sauerhammer. In den nächsten beiden Jahren werden noch einmal rund 3 Millionen Euro in ein neues Sudhaus, einen Flaschenfüller und den Drucktankkeller investiert. „Diese großen und für das Unternehmen sehr bedeutenden Projekte mit einem so guten Team voranzubringen, in die Zukunft zu investieren, Arbeitsplätze zu sichern und vor allem jeden Tag einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten – das sind die Punkte, die mir an meiner Aufgabe sehr viel Freude und Zufriedenheit bereiten“, so Marlies Bernreuther.Durch den harten Einsatz aller Mitarbeiter konnte die Brauerei auch zu Spitzenzeiten immer lieferfähig bleiben. „Eine beeindruckende Leistung“, betonte Marlies Bernreuther und bedankte sich von Herzen bei allen, die im vergangen Jahr etliche Male an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinausgegangen sind. Als Belohnung gab es eine entsprechende Bonuszahlung für die Mitarbeiter. Geehrt wurden an diesem Abend außerdem für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit Claus Götz (40 Jahre), Melanie Siegl (20 Jahre), Melanie Richter (10 Jahre), Mathias Wagner (5 Jahre) und Harald Schuster (5 Jahre).