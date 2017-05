FASHION meets ART

Extravagante Schnitte und unglaubliche Stoffe treffen auf exclusiven Schmuck und außergewöhnliche Kunst. Zwei Designerinnen und vier Künstlerinnen, wobei man das hier nicht so genau trennen kann, zeigen in dieser bisher einzigARTigen Verkaufsausstellung alles, was Frau gefällt und was Kunst zu diesem Thema beizutragen hat.

Teilnehmerinnen:

Ursula Distler - Galsschmuck

Uschi Heubeck - Malerei

Silvia Lobenhofer-Albrecht - Körperglas

Petra Maly - Tasche und Rock

Renate Mühlöder - Keramik

Christine von Stengel - Figurschmeichler



Ein außergewöhnliches Event erwartet Sie...