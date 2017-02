Die positiven Effekte von mehr Rohkost (46108)

Wie viel rohes Obst, Gemüse und Salate essen Sie am Tag? In diesem Vortrag erfahren Sie von den Vorzügen von mehr Rohkost in Ihrer Ernährung. Wie Sie Ihr Wohlbefinden, Ihre Fitness und Ihre Gesundheit verbessern, Ihr Immunsystem stärken, ihre Verdauung verbessern und sich vor ernährungsbedingten Krankheiten schützen, wird Ihnen an diesen Abend anschaulich erklärt.Umsetzung in die Praxis:Rohkostzubereitungs-Kurs am 29.6.2017 Kursnummer 42140Bitte mitbringen: Schreibzeug, GetränkKosten: 10,00 € Termin: Fr. 28.04.2017, 19:30 - 21:00 UhrKursort: Hilpoltstein, Haus d. Gastes, Maria-Dorothea-Str. 8, Jugendspielz.Maria-Dorothea-Straße 8, 91161 HilpoltsteinAnmeldung: VHS-Roth Tel: 09174 / 4749-0Fax: 09174 / 4749-50info@vhs-roth.de