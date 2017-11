Lagerverkauf von arteba in Langenzenn: Geschenk- und Dekoartikel zu Schnäppchenpreisen

LANGENZENN - Gerade rechtzeitig zur Advents-und Vorweihnachtszeit startet arteba design in der Halle P 4 auf dem Plümecke-Areal in der Nürnberger Str. 54 in 90579 Langenzenn (gegenüber Lidl) den grossen Lagerverkauf von Geschenk- und Dekorationsartikeln zu einmaligen Schnäppchenpreisen!

Auf einer Fläche von fast 200 qm wird ein reichhaltiges Sortiment an originellen Artikeln für die Bereiche Haus und Garten zu außergewöhnlichen Preisen angeboten. Hier findet jeder das passende Geschenk oder den idealen Einrichtungsgegenstand, ob aus Keramik, Metall, Glas, Holz oder Stein. Die Markthalle soll in dieser Zeit aber auch zu einer Begegnungsstätte werden. Im beheizten Bereich befindet sich die Relaxzone. Hier sitzt man gemütlich zusammen und genießt den selbstgemachten Glühwein/Punsch oder Jagertee ebenso wie das einzigartige Glühbier. Selbstverständlich werden auch alkoholfreie Getränke und kleine aber mit viel Liebe zubereitete Schmankerln und Weihnachtliches angeboten.Verkaufsstart ist Freitag, 01.12.2017 ab 15.00 UhrDie Markthalle ist bis einschließlich 23.12.2017 täglich wie folgt geöffnet:Montag - Freitagvon 15.00-20.00 UhrSamstag und Sonntagvon 14.00-20.00 Uhr(Sonntag kein Warenverkauf)Wir freuen uns auf Eucharteba designHarald Schuhwww.artebadesign.deTel. 0160/99251642