In der Glückserei in Lauf findet am 29. Dezember die Premiere eines neuen Kabarettprogramms statt:



„Lach doch was du willst“.



Irgendwann kommt bei jedem der Moment, wo man sich fragt: Muss ich das wirklich? Jung sein, schön sein, sportlich sein, gesünder leben, das Haus immer perfekt haben, Karriere machen und, und, und...

Könnten wir nicht mit dem Älterwerden lernen, mehr und mehr über den Dingen zu stehen? Viel öfter sagen: Mach doch, was Du willst – ich tue es auch! Gar nix muß ich!

Warum zählen wir dann meist lieber die Schlaglöcher im Asphalt als die Sterne am Himmel? Manches ändert sich einfach nie!

Genau jetzt ist doch alles gut! Morgen vielleicht schon nicht mehr, wer weiß?! Deshalb: Genieße jeden Augenblick!

Andrea Lipka beschäftigt sich in diesem kabarettistischen Plädoyer für mehr Gelassenheit mit Themen, die uns unnötig belasten. Dabei schlüpft sie wieder in verschiedene Rollen und stellt fest: Wenn wir mit uns selbst glücklich sind, kann uns so schnell nichts kleinkriegen! Deshalb: Sei Du selbst- alle anderen gibt es schon! Ein Kabarettprogramm, das Mut macht, auch mal fünf gerade sein zu lassen und zeigt, mit Lachen wird alles etwas leichter.



Ein weiterer Termin für das Programm ist der 26. Januar. Weitere Informationen unter www.glückserei.de