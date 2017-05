Rauschendes Museumsfest zum Jubiläum des Industriemuseums in Lauf

Lauf : Industriemuseum |

Großes Museumsfest zum 25-jährigen Bestehen des Industriemuseums Lauf am 21. Mai 2017 von 11 bis 17 Uhr



LAUF (pm/nf) - Als Dankeschön an alle Freunde, Förderer und Besucher, die das Industriemuseum seit Jahrzehnten unterstützen, und als Einladung an diejenigen, die das Haus vielleicht noch nicht so gut kennen, wird am 21. Mai 2017 eine große Party steigen. Ein einmaliges Unterhaltungsprogramm und allerhand Attraktionen erwarten den Besucher.



Traktoren aus der Vogelperspektive



Das THW Lauf kommt mit einem Teleskop-Lader und ermöglicht einen Blick auf das Areal aus 13 Metern Höhe, die Freiwillige Feuerwehr Lauf bietet Spiele und Spaß für Kinder zugegen und der Bulldogverein Dehnberg e.V. präsentiert historische Traktoren. Ebenfalls historisch sind die Gefährte von Robert Friedrich, der das Traktorenensemble u.a. noch durch einen original Lanz- Bulldog ergänzt.



Basteln, Märchen und Theater



Bastler können sich am Stand des Fränkischen Albvereins austoben und aus Naturmaterialien Zietzenmännchen herstellen. Märchenhaft wird es, wenn die Erzähler der DornRosen® ihre Geschichten für Kinder zum Besten geben. Nach dem Besuch im Märchenland kann dann an der eigenen Broadway-Karriere gefeilt werden: Das Dehnberger Hof Theater bietet für alle werdenden Schauspielerinnen und Schauspieler einen Kinder-Theater-Workshop an.



Alte Bücher, neue Briefmarken und Tante Emmas Schätze



Zu einem zünftigen Jubiläum gehört natürlich auch eine Jubiläumsbriefmarke. Diese kann bei den Briefmarken-& Münzfreunden Lauf & Umgebung e.V. erworben werden. Wo Briefmarken sind, dürfen Münzen nicht fehlen. Bei den Altstadtfreunden kann an der Münzpresse jeder sein ganz eigenes Erinnerungsstück anfertigen lassen. Nicht mehr neu, aber genau deswegen interessant und wertvoll sind die antiquarischen Bücher am Flohmarktstand des Laufer Stadtarchivs. Lange nicht mehr geöffnet war der historische Tante Emma-Laden des Industriemuseums. Am Museumsfest lädt er wieder zum Stöbern und Einkaufen ein.



Motoren und Modelle



Nicht nur Experten werden von den akribisch handgefertigten und detailreichen Motoren-Modellen von Modellbauer Erik Schiller in Staunen versetzt. Selber Hand anlegen kann man an die hochwertigen Vorführ-Exponate der Firma Hüttinger, die Hands on-Modelle speziell für den Ausstellungsbedarf fertigen.

Mit dabei auch das Christoph-Jakob-Treu Gymnasium mit einer im Schülerprojekt entstandenen und an Rube Goldberg angelehnten Unsinns-Maschine.



Für den Kopf



Modistin Elisabeth Maurer führt in der Hutmacherwerkstatt das Handwerk des Hütemachens vor. Erfahren Sie vor historischem Ambiente wie Hüte und Kopfbedeckungen früher per Handarbeit gefertigt wurden.



Ohren-, Augen-, Gaumenfreuden



Musikalisch untermalt wird der Tag von Rainer Turba. In der Riedner Mühle führt Filmemacher Eike Wagner sein preisgekröntes Filmprojekt über das Industriemuseum vor. Ausgehungert vom Festprogramm wird der Besucher vom Museumspersonal natürlich auch mit Essen und Trinken versorgt.



Der Eintritt zum Museumsfest ist frei, über eine freiwillige Spende an den Förderverein des Industriemuseums würde sich das Museums-Team aber sehr freuen.



