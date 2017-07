Seniorenfahrt nach Bamberg

Schloss Seehof wurde ab 1686 als Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe nach Plänen von Antonio Petrini errichtet. Nach Säkularisation und Verwahrlosung in Privatbesitz waren Ende des 20. Jahrhunderts umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig. Der Großteil des Schlosses wird heute vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege genutzt. Von der Pracht des einstigen Rokokogartens zeugen unter anderem die wiederhergestellte Kaskade mit ihren Wasserspielen sowie einige erhaltene Sandsteinskulpturen von Ferdinand Tietz.Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter ins Maintal im Landkreis Haßberge in Unterfranken. Ziel war die in der Nähe von Limbach liegende Wallfahrtskirche Maria Limbach. Geführt vom dortigen Wallfahrtsseelsorger Pfarrer i.R. Ottmar Pottler erfuhr die Reisegruppe viel über die Entstehung und Werdegang der Kirche. Auf dem Rückweg nach Lauf wurde schließlich noch eine kurze Rast in einem Weingut im Sand am Main eingelegt. Die Senioren bedankten sich bei Thomas Kirsch, der diese erlebnisreiche Fahrt organisiert und die interessanten Ziele ausgesucht hatte.Jürgen Beranek