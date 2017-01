Altstadtfreunde Lauf starten mit neuer Homepage ins neue Jahr

Das neue Jahr beginnen die Altstadtfreunde Lauf mit der neu erstellten Homepage. Sie ist benutzerfreundlicher als die bisherige. Sie enthält aber weiterhin alle Informationen, die Freunde und Interessierte brauchen, wie Termine der Aktivitäten, die laufenden Projekte und vieles mehr. Die vorgenommenen Veränderungen tragen auch weiterhin zu einer erfolgreichen Arbeit der Altstadtfreunde bei.Jedoch ist dies nicht der einzige Informationsweg, in der lokalen Presse und im Schaukasten am Marktplatz, direkt neben dem Eingang zum Hotel Schwarzer Bär, werden Termine und Aktivitäten veröffentlicht.Insgesamt können die Altstadtfreunde auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.Seit September vergangenen Jahres betreuen sie den „Offenen Bücherschrank“ bei der Reichel’schen Schleifmühle. Der Schrank ist zu einem echten Hingucker in der Stadt Lauf geworden und wird von der Laufer Bevölkerung sowie Gästen sehr gut angenommen. Dies ist insbesondere auch den vielen Spenderinnen und Spendern zu verdanken, die immer wieder Bücher für den Schrank zur Verfügung stellen. Deshalb möchten wir ihnen einen großen Dank aussprechen. Aber auch der Tausch von Büchern durch die Leser selbst klappt ausgezeichnet. Den Altstadtfreunden ist mit diesem Projekt ein wirklicher Treffer gelungen.Als ebenso große Leistung sind die Burgführungen im Rahmen des Karlsjahres zu verbuchen. Die Ausstellung ist noch bis Ende März zu sehen. Jetzt ist schon absehbar, dass ca. 2000 Besucher von den Altstadtfreunden durch diese Ausstellung geführt wurden.In diesem Jahre sind neben den bekannten und beliebten Führungen in den Felsenkellern und in der Reichelschen Schleifmühle verschiedene Aktionen für die Laufer Bürger und Touristen geplant, bei welchen die historischen Orte im Laufer Stadtkern in den Mittelpunkt gestellt werden wie z. B. ein musikalischer Rundgang oder Führungen in weitere bisher kaum bekannte Plätze und vieles mehr. Termine werden in den anfangs erwähnten Medien bekannt gegeben.