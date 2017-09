AOK Cardio Kurs in Lauf

Beim Cardio Training absolvieren Sie ein dosiertes Ausdauertraining. Qualifizierte Kursleiter beraten und unterstützen Sie dabei. Stellen Sie nach und nach Ihr persönliches Trainingsprogramm zusammen. Abwechslungsreiche Übungen mit unterschiedlichen Geräten in einer Gruppe garantieren Erfolg.

Das Training beginnt am Donnerstag, 5. Oktober 2017 um 19.30 Uhr und dauert 8 Wochen a 60 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 60,00 Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail:

Lauf.team41@service.by.aok.de an.