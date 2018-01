AOK Kochseminar für Kids "Das 3-Gänge-Ostermenü"

Ostern kommt - und du zauberst für deine Familie ein gang besonderes Festessen. Richte Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise an und sei der Star der Ostertafel! Alle Gericht sind gesund und lecker! Bevor es mit der Praxis losgeht, erfährst du viel Spannendes über eine ernährungsbewusste Lebensweise.

Das Seminar findet in den Osterferien am Montag, 26. März 2018 von 10.00 - 13.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Materialkosten werden nach Verbrauch berechnet.

Interessiert? Dann melde dich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.