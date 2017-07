Gesundes Kochseminar für 8 - bis 12- Jährige

Es muss nicht immer Fastfood sein - wir zaubern aus Obst und Gemüse leckere Snacks und Gerichte, die nicht nur toll aussehen, sondern zudem gut schmecken! Mit regelmäßig Obst und Gemüse erhält unser Körper wichtige Inhaltsstoffe, um nicht nur in der Freizeit, sondern auch in der Schule fit zu sein.

Interessiert? Dann melden Sie sich unter Tel. 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an. Die Teilnahme ist kostenfrei, Materialkosten werden nach Verbrauch berechnet.