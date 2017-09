AOK Pilateskurs in Lauf am Dienstagnachmittag

Lauf an der Pegnitz

Ziel des Kurses ist ein verbessertes Bewusstsein für die eigenen Bewegungs- und Haltungsmuster. Pilates ist eine ganzheitliche, nachhaltig wirksame Trainingsmethode. Jede Übung wird langsam und konzentriert ausgeführt und durch die richtige Atemtechnik unterstützt. Mit Pilates kräftigen Sie Ihre stabilisierende Muskulatur.

Der Kurs beginnt am Dienstag. 10. Oktober 2017 um 16.00 Uhr und umfasst 8 Einheiten a 60 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 60,- Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Dann melden Sie sich unter 09131 8102-236 oder per Mail: lauf.team41@service.by.aok.de an