AOK Praxisseminar - Schnelles für Berufstätige

Haben Sie wenig Zeit zum Kochen? Dann sind Sie in diesem Seminar richtig. Wer am Arbeitsplatz viel leisten muss, braucht eine ausgewogene Ernährung die fit macht. Sie erfahren, welche Lebensmittel Power bringen. Im Praxisteil zeigen wir Ihnen, wie Sie schnell gesunde und schmackhafte Mahlzeiten und Snacks zubereiten können - auch nach einem anstrengenden Arbeitstag.

Das Seminar findet am Donnerstag, 16. Februar 2017 von 18.00 - 21.00 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

. Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.