AOK Seminar "Dem richtigen Fett auf der Spur" in Lauf

Fette und Öle sind wichtig für den Geschmack unserer Speisen. Gleichzeitig bringt kein anderer Nährstoff so viele Kalorien mit auf den Teller. Mit ein paar Tricks lassen sich schmackhafte und fettarme Gerichte zaubern. Im Seminar erfahren Sie, wofür es sich lohnt, weniger, aber hochwertiges Fett zu verwenden und auf versteckte Fette zu achten. Im Praxisteil erleben Sie, worauf es beim fettbewussten Zubereiten ankommt, damit der Genuss nicht auf der Strecke bleibt.

Das Praxisseminar findet am Montag, 19. Februar 2018 von 18.00 bis 21.00 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Telefon 09131 8102 236 oder per mail: lauf.team41@service.by.aok.de an.