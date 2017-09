Positive Psychologie - AOK Kurs in Lauf

Glücklich leben - gut mit Stress umgehen - eigene Stärken einsetzen - leistungsfähig sein und bleiben: Dafür bekommen Sie in diesem Praxisseminar wirksame Tipps und Ideen, die sich gut ins tägliche Leben integrieren lassen. Der Kurs ist praxisorientiert aufgebaut. Viele Übungen können Sie im Kurs schon direkt ausprobieren und neue Gewohnheiten aufbauen, um in Ihrem Alltag mehr Lebensfreude und Zufriedenheit zu erleben.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 5.Oktober 2017 um 18.30 Uhr und umfasst 8 Termine a 90 Minuten. Diese finden im 2-Wochen-Rhytmus statt. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: lauf.team41@service.by.aok.de an.