Qigong - AOK-Kurs in Lauf

Qigong kombiniert den Atem mit ruhigen und fließenden Bewegungen im Sitzen, Stehen und Gehen. Qigong bietet die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung, um geistige, seelische und körperliche Aspekte des menschlichen Lebens in Einklang zu bringen. Genießen Sie die wohltuende Entspannung!

Der Kurs beginnt am Dienstag, 7. März 2017 um 19.30 Uhr und dauert 10 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 115 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: lauf.team41@service.by.aok.de an.







