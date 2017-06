Der Sozialverband VdK – Kreisverband Lauf-Hersbruck

Die Geschäftsstellen des VdK Landesverbandes Bayern veranstalteten auch in diesem Jahr wieder in der letzten Juniwoche einen „Tag der offenen Tür“. Der Kreisverband Lauf-Hersbruck ergriff deshalb heuer wieder am Laufer Altstadtfest die Initiative mit einem Info-Stand.Alle Verwaltungsmitglieder halfen mit Muskelkraft und Knowhow beim Aufbau mit und beteiligten sich auch später bei der Präsentation über den gesamten Freitag. Das Mitglied des Laufer Stadtrates, Adolf Pohl, selbst Mitglied im Sozialverband VdK, besuchte auch den Info-Stand und informierte sich über die Aktion des VdK zur Bundestagswahl 2017.„Soziale Spaltung stoppen!“ lautet das Motto der diesjährigen VdK-Aktion zur Bundestagswahl 2017. Denn trotz der großen Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland wächst die soziale Kluft immer weiter. Seit der letzten Bundestagswahl konnte der Sozialverband VdK einige wichtige sozialpolitische Weichen stellen, es gibt jedoch noch etliche Baustellen: z.B. Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung, Bekämpfung der Armut in Deutschland, und er bietet auch gleichzeitig einen Weg zur Finanzierung all dieser Forderungen an. Daher soll das Motto „Soziale Spaltung stoppen!“ ein Signal sein für einen Kurswechsel in der Sozialpolitik, so die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V. Ulrike Mascher.Der Sozialverband VdK setzt sich mit über 1,8 Millionen Mitgliedern in Deutschland - allein in Bayern ca. 670.000 - für soziale Gerechtigkeit ein. VdK-Mitglieder profitieren von der kompetenten Beratung im Sozialrecht. Als größter Sozialverband Deutschlands vertritt der VdK wirksam die sozialpolitischen Interessen aller Bürgerinnen und Bürger: unabhängig – solidarisch – stark.Text und Foto: Christina Täuber