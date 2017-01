Altenpflege und Pflegefachhilfe - Ausbildung wird vorgestellt

Beratungstag: Dienstag, 21. März 2017

In der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe

Bahnhofstraße 83

91233 Neunkirchen am Sand



Am 01.09.2017 beginnt wieder ein Ausbildungskurs mit staatlicher Anerkennung zum/zur Altenpfleger/In an der Berufsfachschule für Altenpflege in Neunkirchen am Sand. Zugangsvoraussetzung für die Altenpflege ist der mittlere Bildungsabschluss oder der Abschluss der Mittelschule mit einer mindesten 2-jährigen Berufsausbildung oder eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer. Neben einem Schulplatz wird ein Ausbildungsplatz in einer Einrichtung der Altenpflege benötigt. Die Ausbildung dauert drei Jahre und die Auszubildenden/die Schüler arbeiten in einer Einrichtung der Altenhilfe und bekommen deshalb eine Ausbildungsvergütung.



Am 01. August 2017 (Erster Schultag: 12. September 2017) beginnt ein Ausbildungskurs mit staatlicher Anerkennung zum/zur Pflegefachhelfer/In (Altenpflege) an der Berufsfachschule für Altenpflege in Neunkirchen am Sand. Für Pflegefachhelfer gilt als Voraussetzung der Abschluss der Mittelschule. Die Ausbildung dauert 1 Jahr und mit dem Abschluss als Pflegefachhelfer erwirbt man die Zugangsvoraussetzung für die Altenpflegeausbildung.



Interessenten können sich gerne informieren bzw. bewerben:

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Bahnhofstr. 83, 91233 Neunkirchen am Sand, e-mail: aps.neunkirchen@diakonieneuendettelsau.de oder unter Tel. 09123/83517 (auch gerne telefonisch). Außerdem bieten wir Pflege dual an (Ausbildung und Studium in einem). Besuchen Sie auch unsere Homepage www.altenpflegeschule-nks.de und www.karriere-pflege.de. Dort erhalten Sie weitere Informationen zu unserem Bachelorstudiengang und der dreijährigen Ausbildung Altenpflege.