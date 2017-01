Im Rahmen dieses Einkaufstrainings in einem örtlichen Supermarkt zeigen wir Ihnen Alternativen zu Fast Food und Co. Wir geben Ihnen praktische Tipps, wie Sie sich trotz Stress im Beruf ohne großen Zeitaufwand gesund und abwechslungsreich ernähren können.

Das Training findet am Montag, 6. Februar 2017 von 17.00 - 19.00 Uhr im EWS Markt Lauf statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Interesse melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.