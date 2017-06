Lauf : VHS Unteres Pegnitztal |

Wieder ein paar Schreibübungen zum Herzeigen.

Ich habe mir zwei neue Federhalter mit schrägem Flansch geleistet, waren aber nicht teuer. Wenn Du wissen willst, wo ich die gekauft habe, dann melde Dich bei mir unverbindlich. Danke!Übrigens, am 4. Oktober 2017 beginnt wieder mein Kurs sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene - Die Kunst des schönen Schreibens, Copperplate, in der VHS Lauf an der Pegnitz, Unteres Pegnitztal. Rechtzeitige Anmeldung erwünscht.