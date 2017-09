neue Materialllisten

Lauf : VHS Unteres Pegnitztal |

Liebe Freunde der schönen Handschrift.

Am Mittwoch, dem 04. Oktober 2017, beginnt unser neue Kurs in Kalligrafie. Unser Thema ist Copperplate, bzw. die Englische Schreibschrift, auch Anglaise genannt. Dafür benötigt jeder von uns die Grundausrüstung. Damit wir mit dem Unterricht gleich in die Vollen starten können, habe ich eine sog. Grundausrüstung für jeden zusammengestellt. Bitte bringe 15 € gleich zu Beginn mit, damit ich Dir die Utensilien zum Start aushändigen kann. In der Anlage sind die Unterlagen zum Ausdrucken.Herzliche Grüße, Gunter Kaufmann