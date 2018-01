Mundartkabarett mit Sven Bach "Kranklach´n is´ g´sund!" am 07.04.2018, 20.00 Uhr(Einlass 18.30h) in der Kleinkunstbühne "Altes Reithaus", Markgrafenstr. 3, 91746 Triesdorf



Wie funktionieren die Franken?

Warum funktionieren die Franken wie sie funktionieren?

Wie geht man mit Franken um, damit sie funktionieren?



Diesen und weiteren Fragen geht Sven Bach seit Jahren auf den Grund. Als überzeugter Franke zitiert, schildert, beschreibt, arbeitet, ja zelebriert er förmlich die Eigenheiten der Franken und der Menschen um sich herum. Und dies ohne zu vergessen, dass er selbst „zu die Leut´“ gehört. Wechselnd und wandelbar wie der Franke so ist, konstant bleibt der fränkische Humor!

Freche Mundartliedla –mit eigener „Quetsch´n-Begleitung“- , seine eigenen Mundartversla und vor allem seine Spontaneität machen jeden Abend auch zu einer „Belastungsprobe des Zwerchfells“. So passt es auch, dass eines seiner Mundartbüchla „Kranklach´n is´ g´sund!“ heißt und darüber hinaus die Presse voll des Lobes von seinen Soloabenden berichtet. „Da stimmt jede Mimik, jedes Wort und der gesamte Vortrag!“ „Wenn der Franke gemeinhin zum Lachen in den Keller geht, so wird er diesen bei Sven Bach nicht erreichen ohne vorher laut losgelacht zu haben!“

Der Fränkische Tag schrieb: „Immer wieder Begeisterungsstürme erhielt Sven Bach……er streute Pfeffer ins Programm, sparte nicht an Ironie und Selbstironie und spielte die Trümpfe seines brillanten fränkischen Homors aus!“

Mundartliedla, Mundartversla und lustige Zwischeng´schichtla, fränkisch bodenständig und mit einer gehörigen Portion Humor!

Sven Bach, bekannt aus dem Faschingsprogramm des Bayerischen Fernsehens („Franken Helau“, „Närrischen Weinprobe"), dem Franken Fernsehen und dem Bayerischen Rundfunk kommt mit einem Programm für Franken, Fränkinnen, Wahlfranken, Sympathisanten und diejenigen, die auch die „software“ der Franken kennenlernen und verstehen wollen.

Auch überzeugte „Nicht-Franken“ werden an diesem Abend das eine oder andere „Aha-Erlebniss“ genießen können.

„Kranklach´n is´ g´sund!“ ein Programm der besonderen Art und das ohne Rezept und Krankenschein!

Mundartkabarett mit Sven Bach "Kranklach´n is´ g´sund!" am 07.04.2018, 20.00 Uhr(Einlass 18.30h) in der Kleinkunstbühne "Altes Reithaus", Markgrafenstr. 3, 91746 Triesdorf

Eintritt: Kat.I: 21,-- Euro

Eintritt: Kat.II: 17,-- Euro

Vorverkauf: Music A.R.T. Wolfgang Strupp, Sudetenstr. 6, 91746 Weidenbach

Tel.: 09826/9807, www.musicart-weidenbach.net, music.art@t-online.de