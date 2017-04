Musikalische Lesung: Tommie Goerz präsentiert ,,Auf dem Keller"

Am Mittwoch, dem 17. Mai, präsentiert Tommie Goerz seinen Biergeschichtenband »Auf dem Keller«. Die Lesung findet im Felsenkeller in Kalchreuth statt und wird von Tommie Goerz' Band »Hans, Hans, Hans & Hans« musikalisch begleitet.



»Wos könnersmern embfehln?« »Der Rinderbrohdn müsserd wech. Und Brohdwöschd machn ah ned vill Ärbädd.« Dieses Buch ist den fränkischen Gastwirtinnen und Gastwirten gewidmet. Wenn's euch ned gäb... Warum geht man in Franken »auf« den Keller? Warum wird man hier fast nie bedient? Warum sagt man fränkischen Wirten nach, sie seien oft mufflerd – und überhaupt: Warum sind die Franken so, wie sie sind? Tommie Goerz ist »Mibm Hans unterwegs« – in den Wirtshäusern, den Landschaften und auf den Kellern. Dabei schaut er den Leuten aufs Maul und tief in die Seele, setzt sich mit Stereotypen auseinander und stößt immer wieder auf Überraschendes. Auf dem Keller ist Franken, wie es riecht, schmeckt, klingt, motzt, schweigt, isst, trinkt. Eine ehrliche Liebeserklärung an diesen einzigartigen Landstrich.



Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.



Der Eintritt kostet 7 Euro.



Karten gibt es im VVK beim ars vivendi verlag unter veranstaltungen@arsvivendiverlag.de sowie unter reservix.de.