Unplugged Konzert im Rahmen der "Nordsüdlich von hier" Tour 2017 in Nevio Passaros "alter" fränkischer Heimatstadt.Im Anschluss an das Konzert feiern wir gemeinsam in den Feiertag am 3.10. ("Tag der deutschen Einheit") rein.Aftershowparty mit very special DJ inklusive!Tickets sind zum Preis von 20,00€ an der Abendkasse oder online unter nevio.tv erhältlich.Vorverkaufsstellen: Sport- & Gemeindezentrum und im Rathaus in Diespeck sowie im Rathaus (Kulturamt) in Neustadt an der Aisch