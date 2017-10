Romantische Werke mit dem Siemens Orchester Nürnberg

Das Siemens Orchester Nürnberg lädt Sie herzlich zu seinen Herbstkonzerten mit wohlbekannten Werken der Romantik ein. Liebe und Abenteuer begleiten Sie durch den Abend: Edvard Elgars „Salut d’amour“ erinnert Sie an Ihre große Liebe, mit Jean Sibelius entdecken Sie Kareliens geheimnisvolle Wildnis, Sie begegnen Trollen in Edward Griegs Per Gynt Suite und erleben ein Wechselspiel aus dunklen Tönen und tänzerischen Melodien in Franz Schuberts „Unvollendeter“.Programm:Edward Elgar: Salut d‘amour op. 12Jean Sibelius: Karelia Suite op. 11Edvard Grieg Peer Gynt-Suite Nr. 1Franz Schubert: Sinfonie h-Moll D 759 (Unvollendete)Konzerte:Sa., 25.11.2017, 19 Uhr: St. Kilian, Kirchplatz 2, 91448 EmskirchenSo., 26.11.2017, 18 Uhr: Gemeinschaftshaus Langwasser, Glogauer Str. 50, 90473 NürnbergEintritt:Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 7 Jahre frei, Ermäßigt 7 Euro,Nürnberg Pass: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3,50 Euro, KulturTicket: Eintritt freiReservierung:info@siemens-orchester-nuernberg.de | 0911-480 5144Info: www.siemens-orchester-nuernberg.deinfo@siemens-orchester-nuernberg.de