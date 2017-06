Sommerausfahrt des Erlanger Campingclubs

Dinkelsbühl: Campingpark |

Nach dem gelungenen Ancampen in Isny im Allgäu steht nun die Sommerausfahrt des „Erlanger Campingclub e.V. im ADAC“ vom 05.07. bis 09.07.2017 in dem schönen Städtchen Dinkelsbühl vor der Tür.



Neben einer Stadtführung ist vorgesehen ein Ritterschmaus, danach eine Führung mit dem Dinkelsbühler Nachtwächter. Außerdem besichtigen wir eine Töpferwerkstatt, ein Kunstatelier sowie eine kleine Brauerei in einem Gasthof. Ein schöner Grillabend steht ebenfalls auf dem Programm, das zum Herunterladen bereit steht auf unserer Homepage unter www. erlanger-campingclub.de/pages/ausf_2017



Meldeschluss ist Samstag, der 17.06.2017.

Alle Camper und Campingfreunde sind -auch als Gäste- wie immer herzlich willkommen.

Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Vorsitzenden unter www.erlanger-campingclub.de/pages/kontakt