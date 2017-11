Erlanger Burgbergtunnel als Buchtitel

Jüngst konnte in Erlangen ein zweites Tunnel eröffnet werden. Ab Anfang Dezember fahren hier fahrplanmäßig die neuen ICE's von München nach Berlin. Jetzt erschien ein Buch, das den alten Tunnel um 1925 auf dem Titel zeigt.Jan ReinersUrgroßvaters DampfrossAls es in Deutschland noch dampfteISBN: 978-3-613-71537-0144 Seiten, 196 AbbildungenFormat: 230 x 265 mm19,95 €Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Dampflok der Kern des Eisenbahnverkehrs und maßgeblich am wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands seit der Reichsgründung beteiligt. Sie stand für Fortschritt, Mobilität und Modernität – bis heute geht von ihr eine nostalgische Faszination aus.Der Band von Jan Reiners dokumentiert die historischen Entwicklungen sowie die Steigerung von Leistung und Wirtschaftlichkeit der Dampflokomotive, der Text wird begleitet von zahlreichen historischen Bildern. Die Aufnahmen stammen überwiegend aus dem vom Verlag transpress beherbergten Archiv des Ingenieurs und Konstrukteurs Johannes Töpelmann (1902–1981), das Fotografien der verschiedensten Dampfloktypen enthält.