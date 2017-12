Qualität wird bei Lebkuchen- Schmidt von Menschen für Menschen gemacht. Und dazu braucht es drei Dinge, die in keiner Qualitätsdefinition zu finden sind: • Einfühlungsvermögen, um die Wünsche der Kunden zu erkennen und zu erfüllen,• ein kreatives, ideenreiches Team und vor allem...• die Leidenschaft für gute Produkte.Bei Lebkuchen-Schmidt lebt man diese Qualitätsphilosophie mit ganzem Herzen und das schmeckt man.Der „Lebkuchen des Jahres“ ist seit langem Tradition: Immer etwas Besonderes, immer eine ganz eigene Note und natürlich immer „vom Feinsten“! Im Jubiläumsjahr hat man lange überlegt, was dem großen Anlass „90 Jahre Lebkuchen Schmidt“ gerecht werden könnte – angefangen bei der Rezeptur über die ausgesuchten Zutaten bis hin zur ansprechenden Verpackung. An die hundert Versuche hat es gebraucht, bis man der Meinung war: Genau der ist es!Ein Jubiläums-Lebkuchen, deralles widerspiegelt, was Lebkuchen-Schmidt ausmacht: Tradition,herausragende Qualität und einen Geschmack, der das Herz auf der Zunge tanzen lässt. 38% Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln geben dem Teig seine unvergleichlich saftige Konsistenz. Die perfekt abgestimmte Gewürzmischung sorgt für den traumhaften Geschmack. Die Krönung des Ganzen: Ein dunkler Schokoladenüberzug mit 70% Kakao und feine Dekorfäden aus Vollmilchschokolade.Das „Meisterwerk 90“ ist die von Meistern gebackene pure Leidenschaft für Lebkuchen!