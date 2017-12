Nikolaustag und Weihnachten sind nicht mehr weit. Suchen Sie nach dem richtigen Geschenk für Ihre Liebsten? Mit Gutscheinen für den Admiral Filmpalast liegen Sie goldrichtig! Wert-Gutscheine unterschiedlicher Preisstaffelung erhalten Sie an der Kinokasse. Auch im Angebot: Die silberne Filmdose mit Gutscheinen für zwei Personen für 25,90 €Jetzt noch mehr Klangerlebnis imAdmiral Filmpalast –mit Premium Dolby Atmos®Der Admiral Filmpalast bietet seinen Besuchern seit Oktober ein noch besseres Kino-Sound-Erlebnis. In den Sälen 1 und 5 werden den Zuschauern ausgewählte Filme auch in Premium Dolby Atmos® präsentiert. Dieses fesselnde und mehrdimensionale Surround Soundsystem fließt um den Kinobesucher herum und bewegt sich über ihn hinweg. Es fühlt sich an, als wäre man mitten im Geschehen.Skybar –Music, Cocktails and more…Erleben und genießen Sie die Skybar im 4. Stock des Admiral Filmpalastes – über den Dächern der Stadt. Hier erwartet Sie moderner Nightlife in einer exklusiv gestalteten Umgebung, mit passender Musik, 120 verschiedenen Cocktailkreationen und der richtigen Stimmung. Die preisgekrönte Cocktailbar ist zudem als Event-Location flexibel einsetzbar. Der Raum und seine Bestuhlung kann dem Anlass entsprechend umgestaltet werden. Ein zwangloses Get-Together mit Stehtischen, Cocktails und Fingerfood? Oder ein festliches Dinner mit Bankett-Bestuhlung und Buffet? Das Team der Skybar macht es möglich.Exklusives Silvester Dinnerim Restaurant First FloorZum feierlichen Silvester-Dinner wird im Restaurant First Floor geladen, los geht es um 19.00 Uhr. Der Küchenchef des Admiral Filmpalasts serviert ein exklusives Silvester-Buffet. Dieses beinhaltet eine reichhaltige Auswahl an Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. Die Tickets gibt es für 59 € im VVK im Restaurant First Floor.Admiral FilmpalastKönigstraße 1190402 NürnbergTel.: 0911 2360 360info@admiral-filmpalast.de