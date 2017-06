Häusliche Rundum-Betreuung und Alltagshelfer zu fairen Preisen

Mit fortschreitendem Alter schwindet oft die Selbstständigkeit – ausgelöst durch körperliche oder geistige Einschränkungen, wie z.B. Demenzerkrankungen. Dann stehen die Angehörigen vor der Frage: Betreuung & Pflege zu Hause oder im Pflegeheim? Die Betroffenen selbst möchten meist so lange wie möglich in ihrem vertrauten häuslichen und sozialen Umfeld bleiben, das für sie Geborgenheit und Sicherheit bedeutet. Doch die Suche nach einer kompetenten und zugleich bezahlbaren Betreuung gestaltet sich oft als eine Herausforderung.PROMEDICA PLUS liefert hier die Lösung. Der europäische Marktführer in der häuslichen Rundum- Betreuung bietet mit den durch die Promedica24 Gruppe eingesetzten osteuropäischen Betreuungskräften alles aus einer Hand: von der Rekrutierung, Schulung, Auswahl der Betreuungskräfte und deren Transfer nach Deutschland, über die Bedarfsaufnahme, bis hin zu einer kontinuierlichen Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen – selbstverständlich auch nach der erfolgreichen Vermittlung. Eine ausgebildete Krankenschwester sichert zusätzlich durch ihre regelmäßigen Kundenbesuche die hohe Qualität der Betreuung.Das PROMEDICA PLUS-Modell ist zu 100 Prozent legal. Risiken wie Scheinselbstständigkeit und Schwarzarbeit sind definitiv ausgeschlossen. Sämtliche Betreuungskräfte werden entsprechend dem geltenden Mindestlohn bezahlt und arbeiten im Rahmen des europäischen Dienstleistungsrechts.