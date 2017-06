Alles geregelt für die Ruhestätte

Mit einem Dauergrabpflege-Vertrag schon zu Lebzeiten Vorsorge treffen

Unsere moderne Gesellschaft verlangt von Berufstätigen immer mehr Flexibilität. Da kann es schon mal sein, dass man für einen neuen Job auch den Wohnort wechseln muss. Manchmal liegen dann plötzlich mehrere hundert Kilometer zwischen der alten und der neuen Heimat und vieles, das man früher „so nebenbei“ erledigen konnte, ist plötzlich nicht mehr möglich.Ein Beispiel hierfür ist die Grabpflege. Soll gewährleistet sein, dass unabhängig von den Unwägbarkeiten des Lebens ständig für das Familiengrab gesorgt wird, ist es sinnvoll einen Dauergrabpflege-Vertrag abzuschließen. Das lohnt sich natürlich auch, wenn man auf Grund eigener Gebrechlichkeit nicht mehr selbst für die Pflege des Grabes sorgen kann.Die Pflegekosten richten sich nach der Laufzeit des Vertrages – in der Regel zwischen zwei und 30 Jahren – und dem gewünschten Leistungsumfang, der ganz individuell (Bepflanzen mit den Lieblingsblumen des Verstorbenen, ein Grabgesteck zum Geburtstag...) vereinbart werden kann. Diese Kosten werden bei Vertragsabschluss in einer Summe bezahlt. Der mit der Pflege beauftragte Fachbetrieb oder die jeweilige Genossenschaft legt das eingezahlte Kapital sicher an, bezahlt jährlich den Friedhofsgärtner und kontrolliert turnusmäßig die erbrachten Leistungen.Will man sicher gehen, dass die Grabstätte nach dem eigenen Ableben ordentlich gepflegt wird, kann man auch schon zu Lebzeiten dafür sorgen. Mit einem Dauergrabpflege-Vertrag können Sie sicherstellen, dass Ihr Grab so gepflegt und bepflanzt wird wie Sie es sich wünschen. Gleichzeitig entlasten Sie mit einem solchen Vertrag Ihre Erben und Hinterbliebenen sowohl finanziell (die Kosten für die Gesamtlaufzeit werden bei Vertragsabschluss beglichen) als auch emotional. Eine Kündigung des Vertrages durch die Erben ist dabei ausgeschlossen – es sei denn aus einem wichtigen Grund wie dem Erlöschen des Grabnutzungsrechts.Unser Tipp: Informieren Sie sich bei der Genossenschaft/Treuhandstelle der Friedhofsgärtnereibetriebe über deren vielfältige Angebote.