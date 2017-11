Alles nur nicht langweilig

So wird der Kindergeburtstag zum Erfolg



Ein Kindergeburtstag ist beileibe kein Kinderspiel – vor allem nicht für die Eltern, die den Geburtstag für ihre Sprösslinge planen und durchführen müssen und die die Wohnung nach dem Fest wieder in einen bewohnbaren Zustand versetzen müssen. Das wichtigste ist dabei, dass bei den lieben Kleinen (oder Größeren) keine Langeweile aufkommt. Denn nichts ist schlimmer als eine langweilige Geburtstagsfeier.Das lässt sich vermeiden, indem man sich um ein straffes Programm aus Spielen und Aktionen kümmert und parallel dazu ein abwechslungsreiches Büffet bereit hält, das für jeden der Gäste etwas Leckeres bietet. Oder aber man entscheidet sich dafür, die Wohnung zu verlassen und mit der Geburtstagsgesellschaft einen aufregenden Tag zu verbringen. Da gibt es – je nach Interesse – eine Vielzahl an Möglichkeiten, die eines garantiert nicht sind: langweilig.Nachfolgend haben wir ein paar Anregungen zusammengestellt, wie und wo Sie mit Ihren Kindern und deren Freunden einen ganz besonderen Geburtstag feiern können. In vielen Fällen werden auch Komplettpakete mit Betreuung und Verpflegung angeboten (informieren Sie sich vor Ort).Gehen Sie zum Beispiel mit den Kindern in einen nahe gelegenen Freizeitpark (In- oder Outdoor). Im Idealfall erreichen Sie diesen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, ansonsten können ein paar Eltern mit ihren Autos den Transport der Kinder übernehmen. Im Freizeitpark selbst können die Kids dann aus den vielfältigsten Angeboten auswählen.Sportlich ambitionierten Kids beschert man mit den unterschiedlichsten Sportangeboten ein unvergessliches Erlebnis. Hier reicht das Spektrum von der Soccerhalle über ein Freizeitbad bis hin zum Ponyreiten. Auch manche Indoor-Sporthallen, Fitness-Studios und – schon seit längerem voll im Trend – Lasertag-Hallen bieten kurzweilige Geburtstags-Pakete.Kleine und große Abenteurer können das Geburtstagskind im Hochseil- oder Klettergarten hochleben lassen. Eine spannende und wetter- bzw. jahreszeitenunabhängige Alternative stellen hier Boulder- und Kletterhallen dar.