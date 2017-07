Abschnitt 9: Von Walting nach Kipfenberg



Der Altmühltal-Panoramaweg führt – entlang der Altmühl, vorbei an sonnenverwöhnten Wacholderheiden, schattenspendenden Buchenwäldern und wildromantischen Felslandschaften – von Gunzenhausen bis nach Kelheim. Zu entdecken gibt es entlang des 200 Kilometer langen, im Jahr 2012 zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ gekürten Weitwanderwegs historische Städte, faszinierende Burgen und Schlösser sowie Zeugnisse aus der reichen römischen und keltischen Geschichte. Dass auch die vielfältigen Genüsse der fränkischen Küche nicht zu kurz kommen, versteht sich von selbst.Der Altmühltal-Panoramaweg ist in 15 unterschiedlich lange Etappen unterteilt, die einzeln oder auch kombiniert erwandert werden können. Wir widmen uns hier dem 17 Kilometer langen Abschnitt von Walting nach Kipfenberg.Von Walting aus führt der Weg zunächst vorbei an den Dörfern Rieshofen und Pfalzpaint. Danach wartet mit der Gungoldinger Wacholderheide ein besonderes Highlight auf uns. Diese Heide ist die schönste ihrer Art im gesamten Naturpark Altmühltal, der einen idealen Lebensraum für zahlreiche geschützte Pflanzen und Tiere bietet. Durch idyllische Natur führt unser Weg über das Naturschutzgebiet Arnsberger Leite mit herrlichen Panoramablicken weiter nach Kipfenberg.Vorzüglich ausgebaute Wege in einer malerischen Landschaft machen Kipfenberg im Herzen des Naturparks Altmühltal zu einem Paradies für Radler und Wanderer. Hier kreuzen sich gleich drei überaus beliebte Radwege: der zu den bekanntesten Fernwanderwegen Deutschlands zählende „Altmühltal-Rad- weg“, der „Limes-Radweg“ und die „Via Raetica“. Wanderer kommen auf dem „Altmühltal-Panoramaweg“ und auf dem „Limeswanderweg“ voll auf ihre Kosten. Und wer sich lieber auf dem Wasser fortbewegen möchte, der kann sich vor Ort ein Kanu leihen und das wunderschöne Altmühltal mal aus einer anderen Perspektive, von der Flussseite aus, entdecken.Hotel & Gasthof „Zur Linde“ liegt idyllisch gelegen unweit von Kipfenberg im Schambachtal, einem der schönsten Seitentäler des Altmühltals. Dort kommt das Beste auf den Tisch, was die heimischen Wälder, Flüsse, Wiesen und Gärten zu bieten haben – saisonale Spezialitäten, nach alten bayerischen Familienrezepten zubereitet, frisch, handgemacht, ehrlich. Das dazugehörige Hotel mit seinen 25 komfortablen Zimmern und Suiten und seiner Wellness-Oase (Sauna, Massagen, Kosmetikbehandlungen...) ist der ideale Ort, um Kraft zu tanken und sich verwöhnen zu lassen.