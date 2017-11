Am Tor zur Fränk. Schweiz

Schloss Jägersburg: die exquisite Event-Location



Sie sind auf der Suche nach einer exquisiten Location für Ihren Firmenevent? Das Schloss Jägersburg bietet Ihnen genau den richtigen Rahmen. Das ehemalige Jagdschloss liegt zu Füßen der fränkischen Schweiz und ist über die A73 (nur 8 Fahrminuten von der Ausfahrt Forchheim Nord) ideal von der gesamten Metropolregion aus erreichbar. Das barocke Schloss mit seinem großzügigen Innenhof und der weitläufigen, prachtvollen Parkanlage bietet sich vor allem für große Events jeglicher Art an. Sie haben die Möglichkeit die gesamte Schlossanlage und ihren im barocken Stil eingerichteten Räumlichkeiten während der Woche und am Wochenende exklusiv zu nutzen. Alle Säle sind frisch renoviert und bieten einen wunderbaren Blick auf die Parklandschaft im Wandel der Jahreszeiten. Jeder Raum kann für Ihre Veranstaltung individuell genutzt werden und bietet zusammengenommen mehr als 240 Personen Platz zum Feiern. Selbstverständlich verfügt die Schlossanlage – auch was die technische Ausstattung betrifft – über alles, was Sie für eine perfekte Großveranstaltung benötigen.Das Team um Graf von Bentzel-Sturmfeder-Horneck stellt sich ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Gerne können Sie bei der Konzeption und Umsetzung Ihrer Veranstaltung oder Feier mit Ihrem persönlichen Eventplaner zusammen­- arbeiten. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf und lassen Sie sich das neue Schloss Jägersburg persönlich vorstellen.