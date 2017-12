Das Audi Forum Ingolstadt ist die Erlebniswelt von Audi am größten Standort des Unternehmens. Auf rund 77.000 Quadratmetern bietet das Forum jährlich rund 400.000 Besuchern vielfältige Möglichkeiten, die Marke mit den vier Ringen kennenzulernen. In der Fahrzeugauslieferung im Kundencenter nehmen jedes Jahr rund 125.000 Neuwagenabholer inklusive Begleitpersonen ihren neuen Audi in Empfang. Verschiedene Erlebnisführungen durch Forum und Werk bieten einen Einblick in die hochmoderne Automobilproduktion am Standort Ingolstadt. Die Historie der traditionsreichen Marke steht im Audi museum mobile mit seinen wechselnden Sonderausstellungen im Mittelpunkt. Auf dem Erlebnisweg „Audi young and fun“ erfahren Kinder und Jugendliche spielerisch neues Wissen.Das Audi Forum Ingolstadt ist dank abwechslungsreicher Veranstaltungen ein Publikumsmagnet weit über die Region hinaus. Ob Weltklasse-Jazz, klassische Musik bei den jährlichen Audi Sommerkonzerten oder Kunstausstellungen – das Forum am Stammsitz der AUDI AG hält für jeden Geschmack etwas bereit.Das Audi Programmkino präsentiert täglich seine mehrfach ausgezeichnete Filmauswahl – einmalig für die Region Ingolstadt.Den Konferenzbereich mit unterschiedlichen Tagungsräumen inmitten des Audi Forum schätzen Unternehmen aus ganz Deutschland.Die Erlebnisgastronomie umfasst das Live-Cooking-Marktrestaurant, das fine dining Restaurant AVUS und die Bar & Lounge. Die Restaurants sind mehrfache Preisträger des „Gastronomiepreis Oberbayern“, der Restaurants für Qualität, Service und Ambiente auszeichnet.