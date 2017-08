Auf in die „fränkische Toskana“

Mediterrane Auszeit – nur eine Autostunde entfernt



Der Naturpark Frankenwald, nur eine Autostunde von Nürnberg entfernt, ist Wanderwald, Märchenwald, Fitnesscenter und Schlemmerregion in einem – ein Dorado gleichermaßen für Erholungssuchende, Sportler, Familien und Feinschmecker. Seit September 2015 ist der Naturpark Frankenwald darüber hinaus auch Bayerns erste Qualitätsregion „Wanderbares Deutschland“.In der Region zwischen Bayreuth und Kulmbach, die gerne auch als „fränkische Toskana“ bezeichnet wird, findet man alles, um den Alltag hinter sich zu lassen, um auszuspannen und in einer einzigartigen Umgebung „die Seele baumeln zu lassen“. Egal ob man sich allein, mit dem Partner oder als Familie eine kurze Auszeit gönnen möchte, die atemberaubende Landschaft erkunden will, „Sie“ mit ihren Freundinnen ein ganz entspanntes Wellness-Wochenende genießen oder „Er“ mit Freunden den Frankenwald und seine vielen Brauereien mit dem Mountainbike entdecken möchte – hier kommt ganz einfach jeder auf seine Kosten.Auch Kulturinteressierten offenbaren sich bei Ausflügen in die benachbarten Städte – zum Beispiel in die Wagnerstadt Bayreuth mit ihren prachtvollen Residenzen und Parkanlagen oder in die Weltkulturerbe-Stadt Bamberg, – einzigartige Erlebnisse. Und das Ganze fast direkt vor der Haustür, ohne viele stressige Stunden im Auto oder gar im Stau zu verbringen.Alles was den Frankenwald ausmacht, finden Sie auch im familiengeführten Restaurant und Hotel Bellevue Spa & Resort Reiterhof Wirsberg. Hier gibt es zwar keine Pferde mehr, aber der Name ist nach Einstellung des Reitbetriebes und wegen seiner Bekanntheit geblieben. Wellness und Genuss mit italienischem Flair laden nun ein. Ob Sie kulinarische Köstlichkeiten im Sommer auf der Panorama-Terrasse oder ein köstliches Menü im hauseigenen Top-Restaurant am Abend genießen oder in der römisch-mediterran gestalteten Sauna- und Badelandschaft mit ihren vielfältigen Wellnessanwendungen entspannen möchten – dieses Hotel bietet für jeden genau das Richtige, egal ob bei einem Tagesausflug oder Kurzurlaub. 46 großzügige Zimmer und Junior-Suiten bieten den perfekten Rahmen für ein paar erholsame Tage in der „fränkischen Toskana“.Um seine Gäste bestmöglich verwöhnen zu können, hält das Wellnesshotel und Restaurant eine Vielzahl von Angeboten bereit – vom „Wochenend- Bonbon“ über „Wellness- und Relax-Tage“ bis hin zu Day Spa-Angeboten, wie Schönheitstage mit Nutzung der Sauna- und Badelandschaft sowie Golf- und Romantik-Arrangements.Apropos ,Romantik’: Auch für Hochzeiten und Flitterwochen bietet das Hotel einzigartige Arrangements, die keine Wünsche offen lassen.