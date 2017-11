Aussergewöhnliches Flair

„Mehr Raum“ – Industriekultur trifft moderne Technik



Wer für private Feste oder Business-Events einen außergewöhnlichen Rahmen sucht, der wird in der Eventlocation „Mehr Raum“ garantiert fündig. Hinter dem Charme funktionaler Industriekultur verbergen sich Multifunktionsräume mit professioneller Ausstattung und modernster Technik. Die ehemalige Fabrikhalle in der Klingenhofstraße beherbergt neben der klassischen, gut 400 Quadratmeter großen Eventhalle für Großveranstaltungen auch einen 300 Quadratmeter großen Lounge­bereich der besonderen Art: Eine anspruchsvolle Cocktailbar garantiert hier ein außergewöhnliches Flair. Ergänzt wird das flexible Raumangebot durch den 300 Quadratmeter großen Outdoor-Bereich mit seinem fantastischen Palmengarten, der – entsprechende Witterung vorausgesetzt – den idealen Rahmen für entspannte Gespräche und ausgelassene Stimmung bildet.„Mehr Raum“ ist die perfekte Location für• Firmenevents• Meetings• Tagungen• Präsentationen• Vorträge & Konferenzen• Galas• Modeschauen• Jubiläen• Hochzeiten• Geburtstagsfeiern• Bankette (bis 400 Personen)• Stehempfänge (bis 1000 Personen) und vieles mehr.Die nicht cateringgebundene Location punktet außerdem durch ihre gute Erreichbarkeit (150 eigene Parkplätze und ein Taxistand vor der Tür, U-Bahn und Nichtliner in Laufweite) sowie durch einen Pool kompetenter und zuverlässiger Dienstleister, die Ihren Event auf Wunsch und nach Absprache bis ins Detail planen und für den Erfolg Ihrer Veranstaltung garantieren.