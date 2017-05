Neuer Pflegestützpunkt in Altenfurt

Die AWOmobil gGmbH, die Mitte Januar 2017 gegründet wurde, ist eine hunderprozentige Tochtergesellschaft aus den beiden Kreisverbänden Nürnberg Stadt und Nürnberg Land, sie ist gerade erst in das umgebaute ehemalige Sparkassengebäude in Altenfurt gezogen. Hier findet neben Büroräumen für den ambulanten Dienst auch eine topmoderne Tagespflegeeinrichtung mit Wohlfühlgarantie und individuellen Angeboten ihren Platz. Mit diesem neuen Pflegestützpunkt schließt die AWOmobil gGmbH eine Lücke zwischen der ambulanten Versorgung und den stationären Angeboten und bietet gleichzeitig kompetente Beratung, Pflege und Betreuung aus einer Hand.Vorrangiges Ziel des engagierten Teams ist es, das triste, graue Bild vom Alltag im Alter zu verändern. Mit ihren unterschiedlichsten Angeboten will die AWOmobil Farbe und Vielseitigkeit in das Leben ihrer Klienten bringen. Zeit und ein offenes Ohr für die Wünsche und Probleme der Senioren sieht das Team dabei als Schlüssel für eine gute Betreuung.