Badespass und Erholung

Herzlich Willkommen im Freizeitbad Atlantis in Herzogenaurach. Hier haben Familien mit Kindern Spaß im Freizeitbad mit Wasserspielpark, Rutschenparadies, Brandungswellen und Kinder-Abenteuerland, Sportler ziehen ungehindert ihre Bahnen, Senioren bleiben aktiv und in Bewegung beim Schwimmen oder bei der Wassergymnastik und Ruhesuchende nehmen sich in der Saunawelt eine Auszeit vom Alltag.• Im Wellenbecken startet alle 30 Minuten das Brandungserlebnis.• Kinder von 6 -14 Jahren können rutschen, klettern, Wasser erleben und begreifen – der Wasserspielpark lädt mit Laufstegen, Kletternetzen, Kriechröhren, Wasserrutschen und Dschungelbrücken dazu ein.• Der Strömungskanal und die Rutschen – der „rote Riese“, die Black-Hole-Rutsche, für ganz Mutige die Turbo-Rocket mit Raketenstart und der 126 Meter lange Crazy River – sorgen für riesen Spaß auch für die Großen.• Die ganz Kleinen haben im Kinderabenteuerland ihren Spaß.• Wer gerne draußen schwimmt, kommt hier auch auf seine Kosten.• Und Sportschwimmer nutzen die Gelegenheit im 25 m langen und 27˚C warmen Sportbecken ihre Bahnen zu ziehen.