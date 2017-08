Top-Service und -Mode für die ganze Familie



Das Bekleidungshaus Murk im westmittelfränkischen Wachenroth präsentiert sich mit mehr als 200 Modemarken auf einer Fläche von über 6.000 Quadratmetern als modernes und leistungsstarkes Bekleidungshaus. Da lohnt es sich auch mal, einen Ausflug mit der ganzen Familie zu unternehmen und in aller Ruhe aus dem Top-Angebot an Damen-, Herren- und Kinderkleidung, an Outdoor-, Trachten-, Braut- und Festmode auszuwählen.• Mode-Fachberater helfen Ihnen persönlich und stilgerecht bei der Auswahl des passenden Outfits• Änderungen an Ihren Einkäufen werden schnell, unkompliziert und professionell in der hauseigenen Änderungsschneiderei ausgeführt• Mit der Kundenkarte profitieren Sie von exklusiven Aktionen, Rabatten und vielem mehr• Und für die Kleinen hat Murk eine eigene Spielecke eingerichtet.