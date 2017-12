Bildungscampus Nürnberg

Wer einen Kaffee oder kleine Snacks genießen möchte, ist im Zeitungs-Café Hermann Kesten gut aufgehoben. Tagsüber geben rund 30 (über-)regionale und internationale Zeitungen und Zeitschriften Einblicke ins Weltgeschehen. Abends finden regelmäßig Lesungen statt.Stadtbibliothek ZentrumGewerbemuseumsplatz 490403 NürnbergKontakt: 09 11 / 2 31-75 65Größtes Planetarium Bayerns bietet mehr als reine AstronomieAusgestattet mit modernster Fulldome-Technik bietet das Nicolaus-Copernicus-Planetarium eine große Auswahl an Live-Vorführungen, Themenshows, Vorträgen und kulturellen Veranstaltungen für Jung und Alt. In der Adventszeit läuft für Kinder z.B. „Wer rettet den Weihnachtsmann?“ oder „Die drei Weihnachtssternchen“. Auch Erwachsene kommen mit Konzerten wie „Gospelmusik unter dem Sternenhimmel“ in vorweihnachtliche Stimmung.Nicolaus-Copernicus-PlanetariumAm Plärrer 4190429 NürnbergTel: 09 11 / 9 29 65 53Gutscheine für das Bildungszentrum (BZ)Ihnen fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem Gutschein für einen BZ-Kurs aus den Bereichen Gesellschaft und Kultur, Gesundheit und Umwelt, Beruf und Karriere, Sprache, Grundbildung oder das Planetarium. Einen Überblick über das vielfältige Angebot erhalten Sie unter www.bz.nuernberg.de, im BZ-Programm oder im BZ-Service-Büro, das montags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr für Sie geöffnet hat. Eine kostenlose Kinderbetreuung für Kinder bis 10 Jahre wird ebenfalls angeboten (nur nach vorheriger Anmeldung unter 0911/ 1 80 95 00).BildungszentrumGewerbemuseumsplatz 190403 NürnbergTel: 09 11 / 2 31-31 47