Blühende Deko-Ideen

Keine Feier ohne den passenden Blumenschmuck



Geburtstage und Jubiläen zählen – neben Hochzeit, Taufe oder Konfirmation/Kommunion – zu den Ereignissen, die gerne ausgelassen gefeiert werden. Neben den kulinarischen Ideen spielt vor allem die dem Anlass angemessene Dekoration eine entscheidende Rolle. Erfahrene Floristen helfen Ihnen bei der festlichen Ausschmückung des Fests mit originellen, klassischen oder auch verspielten Blumendekorationen weiter. Vor ihnen erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie den Veranstaltungsort mit Tischdekorationen, Blumensträußen und Ge­stecken in eine behagliche Location mit einem ganz besonderem Charme verwandeln lässt.Blumen Halbig kann in Nürnberg auf eine fast 70-jährige Familientradition zurückblicken und entwickelt aus dieser Tradition heraus stets neue, innovative Ideen. Das Fachgeschäft, in der Schönseer Straße 8 wurde 2014 eröffnet und gerade zum „besten Blumenladen Deutschlands“ gewählt. Besonders ausgefallene Floristik und Qualität – auch bei den Blumen, die soweit möglich vor Ort oder ansonsten von verlässlichen „Fair Trade“-Partnern erworben werden – stehen im Vordergrund. Spezialgebiete der Floristik-Profis um Frank Halbig, der den Betrieb seit 1988 in der dritten Generation führt, sind der große Bereich der Hochzeitfloristik aber auch Messedekorationen, Privat- und Firmenfeiern oder Innenraumbegrünung. Ein besonderes Angebot stellt auch der „Abo-Service“ dar, in dessen Rahmen Praxen, Kanzleien und Geschäfte, aber auch Privatpersonen regelmäßig (wöchentlich, 14-tägig...) mit Blumen versorgt werden.Abgerundet wird das Angebot von „Blumen Halbig“ durch eine Boutique mit hochwertigen Deko-Artikeln und Accessoires aber auch reizvollen In- und Outdoorgefäßen.