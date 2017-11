Catering von den Bar-Profis

Team des „Gelben Hauses“ erfüllt vielfältige Ansprüche



Die Organisation eines Caterings stellt eine große Herausforderung dar, die genau geplant sein will. Damit Sie sich ganz auf Ihre Rolle als Gastgeber und Organisator konzentrieren und um Ihre Gäste kümmern können, übernimmt das Catering-Team des Gelben Hauses mit seiner langjährige Erfahrungen in den Bereichen Event-, Firmen- und Messe-Catering sehr gerne diese Aufgabe. Dabei ist es egal, ob Sie einen privaten Rund-um-Service für eine Hochzeit, für einen Geburtstag, ein Jubiläum oder eine Party benötigen oder ein Business Catering für Unternehmensfeiern, Seminare, Präsentationen, Empfänge, Tagungen, Messen und Galas.Von kleinen Veranstaltungen bis hin zu großen Events erfüllt das Team des Gelben Hauses auch ganz individuellen Ansprüche und legt den Fokus auf nationale, regionale sowie saisonale Speisen und Zutaten. Auf Wunsch bieten Ihnen die erfahrenen Catering-Profis selbstverständlich auch internationale Spezialitäten, Speisen in Bio-Qualität sowie eine attraktive Auswahl an Gerichten für Vegetarier und Veganer sowie lactose- und glutenfreie Speisen. Die Gerichte werden – je nach Wunsch – als Fingerfood, Buffet oder Menü serviert.Gerne berät Sie das Catering-Team des Gelben Hauses auch zum Thema Locations. Für große Veranstaltungen mit 50 bis 200 Gästen empfiehlt sich in Nürnberg beispielsweise das „Tafelhalle-Theatercafé“ während die „Gelbes Haus Bar“ – seit fast 30 Jahren der strahlende Stern der Nürnberger Barszene – den idealen Rahmen für kleinere Feiern und Festivitäten bietet.