Das Ah! und Oh! Ihrer Feier

Fantastische Feuerwerk-Installationen vom Fachmann



Wer schon einmal ein professionell inszeniertes Feuerwerk erlebt hat, wird dieses Ereignis bestimmt nicht so schnell wieder vergessen. Anlässe dafür gibt es viele. Sowohl im privaten Bereich bei Hochzeiten, Geburtstagen und Gartenpartys, als auch bei Firmenevents, Volksfesten und vielem mehr. Schließlich ist ein Feuerwerk nicht nur an Silvester ein tolles Erlebnis.Für den ausgebildeten Pyrotechniker Jürgen Leppert ist Feuerwerk jedoch mehr als nur ein paar Raketen anzuzünden. Mit dem Eventservice Forchheim bietet er seinenKunden Pyro-Installationen derbesonderen Art. Hauptberuflich ist er Chemieingenieuer, Feuerwerk war jedoch schon immer seine Leidenschaft. Egal ob kleines Kompakt- oder großes Barock-Feuerwerk, er setzt die Wünsche und Vorstellungen seiner Kunden individuell und an die jeweilige Location angepasst um. Funken sprühende Herzen, Farb-Illuminationen an Gebäuden oder ein Goldregen zu den Klängen klassischer Musik – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.Damit Sie sich um nichts kümmern müssen und sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren können, bietet der Eventservice Forchheim das Komplett-Paket rund um die Organisation und Durchführung des Feuerwerks. Das beinhaltet zum einen die persönliche und umfassende Beratung sowie die effektvolle Inszenierung und Choreographie, zum anderen das Einholen von Genehmigungen, die Absperrmaßnahmen und den Auf- und Abbau.„Mein Ziel ist es, den Zuschauern viele AHs und OHs zu entlocken“, meint Herr Leppert. „Mir ist es wichtig, dass sie Freude am Feuerwerk haben und eine schöne und bleibende Erinnerung an die Veranstaltung mit nach Hause nehmen.“